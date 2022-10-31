المالية النيابية:إقرار موازنة 2023 مطلع العام المقبل

المالية النيابية:إقرار موازنة 2023 مطلع العام المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاثنين، مطلع العام المقبل موعداً لإقرار موازنة 2023، متوقعةً أن سعر برميل النفط في الموازنة سيتراوح بين 70 و75 دولاراً.وقال كوجر في حديث صحفي ، إننا “نتوقع ان الوقت الأنسب لإرسال قانون الموازنة يكون في النصف الأول من شهر تشرين الثاني الذي سيبدأ من الغد”، مبيناً أنه “سيتوفر لدينا قرابة الشهرين لإعداد وإرسال وإقرار القانون”.وتابع كوجر، أنه “من الأرجح أن يتم اعتماد سعر برميل النفط بين الـ70 إلى 75 دولار للبرميل الواحد”، مشيراً إلى أن “إقرار الموازنة سيكون مطلع العام المقبل”.

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