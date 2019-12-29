المالية النيابية:إيقاف جميع المشاريع لعام 2020 بسبب العجز المالي الكبير

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أحمد الصفار، الاحد، بأن موازنة 2020 ستعاني من عجز كبير يصل إلى 48 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل موازنة إيران لعام 2020.

وقال الصفار في حديث صحفي، إن “مشروع الموازنة ما يزال لدى الحكومة بعد ان اعتذر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن ارساله إلى البرلمان، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى العجز الكبير الذي تعاني منه موازنة 2020”.

وأضاف، أن “مجلس النواب سيعتمد الموازنة المؤقتة، استناداً إلى قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي سيكون من خلاله الانفاق على المشاريع التشغيلية فقط، دون الاستثمارية، وهذا ما سيتسبب بإيقاف كل المشاريع”.

وتابع الصفار أن “مشروع الموازنة لسنة 2020 فيه عجز كبير، اذ تم تخصيص 162 تريليون دينار عراقي لصالح النفقات، و114 تريليون ذهبت باتجاه الإيرادات، فيما سيكون العجز المالي في الموازنة 48 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل موازنة ايران لعام 2020”.

وأشار إلى أن “اللجنة المالية قرأت قبل يومين قراءة ثانية لمشروع التعديل الأول لقانون الادارة المالية”، مبيناً أنه “سيتم التصويت على مشروع القانون خلال الجلسة المقبلة”، لافتاً إلى أن “التعديل سيسمح بتدوير الأموال الخاصة بالمشاريع والاستثمارات للعام الحالي بصورة استثنائية”.