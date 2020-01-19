المالية النيابية:اتفاقية العراق- الصين تستوجب موافقة البرلمان إذا دخلت ضمن موازنة 2020

المالية النيابية:اتفاقية العراق- الصين تستوجب موافقة البرلمان إذا دخلت ضمن موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، حالة واحدة يتطلب فيها موافقة البرلمان على الاتفاق بين العراق والصين.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفارفي حديث صحفي، إن “الاتفاقية العراقية الصينية لا تصل الى درجة الاتفاقية والتي يجب أن تكون بـمـوافـقـة مـجـلـس الــنــواب، لـذلـك الاتـفـاقـيـة أقـرب الى مذكرة تفاهم والتي من المفترض أن تدخل ضمن موازنة 2020”.وأضاف: “أما إذا كانت مذكرة التفاهم أو الاتـفـاقـيـة ضـمـن مــوازنــة 2019 فـلا تحتاج الـى موافقة مجلس الـنـواب، ولكن إن دخلت الى موازنة 2020 فمن المؤكد إنها تحتاج الى موافقة البرلمان من خلال إقراره لمشروع الموازنة وجعله قانونا ملزما”.

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