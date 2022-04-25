المالية النيابية:اتفاق أولي بتخفيض تخصيصات قانون الأمن الغذائي إلى 23 تريليون دينار

المالية النيابية:اتفاق أولي بتخفيض تخصيصات قانون الأمن الغذائي إلى 23 تريليون دينار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، الإثنين، الحاجة لاستضافة وزير المالية علي علاوي مجدداً في البرلمان بشأن المبالغ المطلوبة لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما أكد وجود اتفاق أولي بتخفيضها إلى 23 تريليون دينار.وقالت الدليمي، إن “اللجنة مستمرة في مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعض الأمور الأولية تم الانتهاء منها”، موضحة أن “هناك اتفاقا أولياً بين اعضاء اللجنة بتخفيض المبلغ الكلي من 25 تريليونا إلى 23 ترليوناً وهذا ليس اتفاقا نهائياً”.وأشارت إلى أن “القانون سيخصص أموالاً لوزارة التجارة ووزارة الزراعة فضلاً عن الرعاية الاجتماعية، لكن لم تكتب أرقام تلك التخصيصات حتى الآن وهناك اتفاق بين اعضاء اللجنة على دعمها”.وأضافت الدليمي أن “اللجنة اتفقت على استكمال المناقشات والاستضافات قبل العيد وبعده سوف نمضي للتصويت عليه في مجلس النواب”.وتابعت أن “الاستضافات مستمرة ومنها تحديد موعد ثان لاستضافة وزير المالية لأن هناك بعض الأسئلة التي نحتاج إلى أجوبة الوزير لمعرفة رؤية وزارة المالية عن بعض المبالغ التي حددت في القانون وما هي الدوافع التي وضعتها الوزارة في القانون”.

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