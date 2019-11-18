المالية النيابية:اتفاق عبد المهدي النفطية مع الإقليم ” مرفوضة”

المالية النيابية:اتفاق عبد المهدي النفطية مع الإقليم ” مرفوضة”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، الاثنين، ان البرلمان سيحدد نسبة إقليم كردستان في موازنة 2020، لافتا الى ان اتفاقات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي النفطية مع كردستان لايمكن القبول بها اذ يجب تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المكونات.وقال القدو في تصريح  صحفي، ان “الاتفاقات السياسية لايمكن ان تكون اعلى من الدستور، اذ لابد من تحقيق العدالة بين جميع المكونات وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الموازنة على المحافظات”.وأضاف ان “كردستان يجب ان تلتزم بتسليم واردات جميع النفط المصدر عبر أراضيها، وليس إيرادات 250 الف برميل التي اتفق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الإقليم بشأنها”.وبين ان “موازنة 2020 يجب توضع فيها شروط لارضاء الشعب واستجابة لمتطلباته”، لافتا الى ان “البرلمان هو من سيقرر الالتزامات تجاه إقليم كردستان والنسبة التي ستخصص لهم في الموازنة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *