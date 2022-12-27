المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي

المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار له تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الثلاثاء، أن استمرار الارتفاع الكبير بصرف الدولار في السوق المحلي، له تداعيات كبيرة وخطيرة على الوضع الاقتصادي العراقي، خصوصاً ان هذا الارتفاع سيؤدي لركود الاقتصاد بسبب عدم استقرار العملة، وهذا سيكون له تأثير حتى على قضية عمل الشركات الأجنبية بمجالات الاستثمار المختلفة”.وبين كوجر ان “اللجنة المالية النيابية ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على استضافة الجهات التنفيذية المختصة لمناقشة تداعيات هذا الارتفاع الكبير والمستمر بسعر صرف الدولار، والعمل على إيجاد حلول حقيقية للسيطرة على هذا الارتفاع”.وتسارع سعر الدولار في الاسواق المحلية والبورصات يوم امس نحو الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، في تطور متسارع للارتفاع الذي تشهده الاسواق منذ ايام.وبلغ سعر الدولار حتى قبل اغلاق البورصات البارحة، 158 الف و250 دينارا، لكل 100 دولار، وكان يتجه نحو 159 الف دينار في تجاوز غير مسبوق لاسعار الدولار منذ تغييره اواخر 2020.

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