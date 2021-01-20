المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار سيستمر للسنوات الثلاث المقبلة

المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار سيستمر للسنوات الثلاث المقبلة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان ارتفاع اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي سيستمر للسنوات الثلاث المقبلة.وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في حديث صحفي، ان سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي سيبقى مرتفعا للسنوات الثلاث المقبلة حسب خطة البنك المركزي العراقي.واضاف: ان الحكومة ربحت 12 تريلون دينار من قرار رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، وهذا سيؤدي الى تقليل العجز الحاصل في الموازنة الاتحادية للعام 2021.

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