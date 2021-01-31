المالية النيابية:ارتفاع مبيعات الدولار من خلال نافذة البنك لا يعني رفع سعر الصرف بعد إقرار الموازنة

المالية النيابية:ارتفاع مبيعات الدولار من خلال نافذة البنك لا يعني رفع سعر الصرف بعد إقرار الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الاحد، على ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار الأمريكي، مبينا أن ما يحدث أمر طبيعي مع التطمينات التي أرسلتها اللجنة المالية والحكومة بشأن استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وعدم تغييره في موزانة 2021.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “مبيعات البنك المركزي تراجعت بعد تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مما ولد مخاوف كبيرة لدى التجارة والمستوردين وخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق”.وأضاف أن “عودة المبيعات إلى الارتفاع يعني أن التجار أدركوا بأن سعر الصرف سيكون ثابتا في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، مع وجود تأكيدات وتطمينات حكومية بهذا الخصوص”.وبين أن “ارتفاع المبيعات لا يعني أن هناك أدنى شك برفع سعر الصرف قبل أو بعد إقرار الموازنة”.ويوم الاربعاء الماضي شهدت مبيعات البنك المركزي من الدولار الامريكي ارتفاعا كبير وصل إلى 111 مليون دولار، أما في يوم الخميس الذي تلاه، باع البنك المركزي  و 103 مليون، بعد شهرين تقريباً من مراوحتها تحت الـ 20 مليون دولار، بسبب تغيير سعر الصرف الذ اقدمت عليه الحكومة، كخطوة لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه البلاد.

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