المالية النيابية:استضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار إستيراد العملة الأجنبية

المالية النيابية:استضافة محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار إستيراد العملة الأجنبية
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 بغداد/شبكة  أخبار العراق- علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، على قرار البنك المركزي العراقي الخاص باستيراد “العملة الأجنبية” من الخارج، فيما أشارت إلى انها ستعمل على استضافة المحافظ علي العلاق.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في حديث صحفي، ان “اللجنة ستعمل على استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك، لمناقشة قرار استيراد العملة الأجنبية من الخارج، ولمعرفة الأسباب التي دفعت الى اتخاذ هكذا قرار وكيف ممكن ان يكون له تأثير على الوضع العراقي الاقتصادي الداخلي”.وبين، إن” هناك تخوفَا من استغلال هكذا قرارات من قبل بعض الجهات والشخصيات التي تريد استغلال أي قرار لصالحها، ولهذا سيكون لنا موقف المتابعة والمراقبة على هذا القرار، كما سيكون لنا موقف في اتخاذ قرار مناسب بعد الاطلاع على كامل تفاصيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة”

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