المالية النيابية:استقالة عبد المهدي لن تؤثر على موازنة 2020

المالية النيابية:استقالة عبد المهدي لن تؤثر على موازنة 2020
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المالية النيابية، الخميس، أن إقالة أو استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يؤثر على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح  صحفي، إن “إقالة أو استقالة عبد المهدي لن تؤثر على تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتا إلى إن “تمرير الموازنة يتأثر فقط في حل مجلس النواب وتحويل الحكومة لتصريف أعمال يومية”.وأضاف أن “مجلس الوزراء لم يرسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لمجلس النواب حتى الآن”، مبينا أن “تأخير أرسل القانون حصل بسبب الإصلاحات الحكومية والمنح التي أطلقت للمتظاهرين كون تلك القرارات بحاجة إلى إدراجها ضمن الموازنة لتوفير الغطاء المالي”.ورجح النائب عن تيار الحكمة سالم الطفيلي، اليوم ، تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته من الحكومة عبر جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الخميس.وكان تحالف سائرون قد أكد، اليوم ، أن الكتل السياسية لم تناقش حتى الآن طرح إي شخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء بدلا عن رئيس الوزراء الحالي عدل عبد المهدي.

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