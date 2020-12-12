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المالية النيابية تحمل الكاظمي مسؤولية تأخير إرسال قانون موزانة 2021
تقرير أمريكي:كردستان العراق تحت إقطاعية عائلتي بارزاني وطالباني
محافظ واسط:ارسال قوات عسكرية إلى المنافذ لم تحل مشكلة الفساد
مصدر:الكاظمي سيتوجه إلى تركيا لبحث عدة ملفات
المالية النيابية:استمرار السياسة الاقتصادية للكاظمي ستؤدي بالبلاد إلى الافلاس
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
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