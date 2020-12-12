المالية النيابية:استمرار السياسة الاقتصادية للكاظمي ستؤدي بالبلاد إلى الافلاس

المالية النيابية:استمرار السياسة الاقتصادية للكاظمي ستؤدي بالبلاد إلى الافلاس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم السبت، أن معالجة عجز مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021، يعتمد على الإصلاحات الحكومية.وقال جمال كوجر، في حديث  صحفي، إن “إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 إلى مجلس النواب وتمريرها في الوقت القريب سيؤمن توزيع رواتب الموظفين والشرائح الأخرى”.وأضاف كوجر، أن “معالجة عجز مشروع الموازنة يعتمد على الاصلاحات الاقتصادية التي وعد بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”، لافتا إلى أن “استمرار العمل وفق السياسات الاقتصادية الخاطئة سيؤدي بالبلاد إلى مرحلة الافلاس”.

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