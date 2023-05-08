المالية النيابية:استمرار مناقشات الموازنة لغاية يوم 20 من الشهر الحالي

المالية النيابية:استمرار مناقشات الموازنة لغاية يوم 20 من الشهر الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، عن استمرار مناقشات اللجنة حول مشروع قانون الموازنة المالية الى 20 آيار الجاري، وذلك في تمديد عن الموعد النهائي الذي حدده تحالف ادارة الدولة لحسم نقاش الموازنة في 15 ايار.وقال خليل دوسكي في تصريح متلفز :”تم استضافة 16 وزارة في اللجنة المالية حتى الآن بشأن الموازنة وسنعد تقريراً أولياً في 10 آيار عن الموازنة لكن المناقشات قد تستمر الى 20 من هذا الشهر”.وأشار الى “اتفاق على تخفيض حجم عجز الموازنة وسيتم النظر بتخصيصات المحافظات في الموازنة”.وأكد خليل ان “اللجنة المالية، ترغب باجراء مناقلة من النفقات التشغيلية الى تنمية الاقاليم”.

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