المالية النيابية:اقتطاع جزء من رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث وغيرها لن يحل الازمة

المالية النيابية:اقتطاع جزء من رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث وغيرها لن يحل الازمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، الاربعاء، ان المساس بالرواتب الوظيفية ينبغي ان تكون اخر الحلول، مبينا ان اقتطاع جزء من رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث وغيرها لن يشكل شيئا كبيرا ولن يحل الازمة مطلقا.وقال الصفار في حديث صحفي، ان “اعادة النظر بالانفاق العام واللايرادات العامة، تنبغي ان تتم وفقا لنظرة شمولية، وان التغيير يجب ان يكون كليا غير متجزئ”، موضحا ان “العراق لايعاني من نقص في الاموال، انما سوء في ادارة الاموال، فضلا عن الفساد”.وشدد مقرر اللجنة المالية، على ضرورة “التركيز في الوقت الحاضر على ايقاف الهدر الهائل للايرادات غير النفطية، سواء كانت المنافذ الحدودية اوالضرائب او الجمارك اوبقية الايرادات العامة وعقارات الدولة وغيرها”.ولفت الصفار، الى ان ” مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية تفترض ان تتم بشكل شمولي، عبر اعادة النظر بسلم الرواتب ابتداء، وليس قطع الرواتب او تخفيض رواتب بعض الفئات وترك الفئات الاخرى وهذا مايتعلق بادارة الاموال”.وبشأن امكانية ايجاد حلول للازمة الاقتصادية الحالية، يرى الصفار، انه وبغية تجاوز هذه الازمة “خلال الشهرين المقبلين” يجب اللجوء الى الاقتراض، لاسيما وان اسعار النفط بدأت بالتعافي”.

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