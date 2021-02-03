المالية النيابية:الأسبوع المقبل موعد التصويت على الموازنة

المالية النيابية:الأسبوع المقبل موعد التصويت على الموازنة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الأربعاء، إن اللجنة ستنهي، الأسبوع المقبل، النقاشات الخاصة بالموازنة، وتصوت عليها.وذكر الصفار في حديث صحفي، إن “الأسبوع المقبل موعداً لإنهاء مناقشات الموازنة والتصويت عليها داخل اللجنة، ومن ثم إحالتها إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل نهائي”.

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