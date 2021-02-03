آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
روحاني يؤكد على أن العراق ملك صرف لإيران!!
المالية النيابية:الأسبوع المقبل موعد التصويت على الموازنة
العقابي:وزير المالية لايمتلك رؤية اقتصادية
نائب:الكاظمي يغض النظر عن 1.5 تريليون دينار الذي بذمة شركات الهاتف النقال ويذهب إلى استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين!!
على شنو رايح حسين إلى طهران..وشمخاني يملي عليه الأوامر؟؟؟؟؟!!!!!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
روحاني يؤكد على أن العراق ملك صرف لإيران!!
المالية النيابية:الأسبوع المقبل موعد التصويت على الموازنة
العقابي:وزير المالية لايمتلك رؤية اقتصادية
نائب:الكاظمي يغض النظر عن 1.5 تريليون دينار الذي بذمة شركات الهاتف النقال ويذهب إلى استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين!!
الكاظمي:يمنح النفط العراقي إلى لبنان بطريقة “غريبة” والعراق بأمس الحاجة للدولار الواحد!!
-
- رياضية
- تحقيقات
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
-
- متابعات خاصة
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN