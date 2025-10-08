المالية النيابية:الإقليم لم يسلم بغداد الإيرادات النفطية وغير النفطية لثلاث سنوات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن المالية النيابية معين الكاظمي، الأربعاء، عن تراكم ديون كبيرة على إقليم كردستان خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، مبينا أن الإقليم لم يسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية منذ ثلاث سنوات.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “وزارة المالية تحتسب نحو 4 تريليونات و700 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية، في حين تشير بيانات وزارة النفط إلى أن إيرادات النفط المهرّب من الإقليم تبلغ نحو 4 تريليونات و800 مليار دينار”، مؤكدا أن “هذه المبالغ لم تُسلّم إلى الخزينة الاتحادية رغم مرور ثلاث سنوات على استحقاقها”.ودعا الكاظمي الحكومة الاتحادية إلى “استقطاع تلك المبالغ من حصة الإقليم في الموازنة العامة”، لافتا إلى أن “استمرار تجاهل هذه الديون يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة في توزيع الثروات بين المحافظات. 

