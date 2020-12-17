المالية النيابية:البرلمان سيصوت على تمويل 133 مليار دينار لحساب مفوضية الانتخابات

المالية النيابية:البرلمان سيصوت على تمويل 133 مليار دينار لحساب مفوضية الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن عدم تصويت مجلس النواب على المبلغ الذي طلبته الحكومة لتمويل الانتخابات دفعة واحدة.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في بيان ، ان “من المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع قانون تمويل العجز المالي في جلسته التي يعقدها مساء اليوم”.واشار الى ان “الحكومة طلبت في مسودة مشروع القانون مبلغا قدره 329 مليار دينار”، موضحا ان “المجلس أجرى تعديلاً على مشروع القانون وسيصوت اليوم على تمويل قدره 133 مليار دينار لحساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”،وبين كوجر، انه “سيتم ادراج المبلغ المتبقي لتمويل الانتخابات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وسيتم التصويت عليه في اطار التصويت على قانون الموازنة”.وشدد عضو اللجنة المالية النيابية، على ان “مجلس النواب سيقر مشروع قانون تمويل الانتخابات في جلسة اليوم حتى لا يتم اتهامه بعرقلة اجراء الانتخابات ولا يعطي اي مبرر لاحد بتأجيل الانتخابات”.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، مساء اليوم الخميس جلسة اعتيادية ويتضمن جدول اعماله التصويت على مشروع قانون تمويل الانتخابات.

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