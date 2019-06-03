المالية النيابية:التصويت على تعديل قانون سلم الرواتب بعد العيد

المالية النيابية:التصويت على تعديل قانون سلم الرواتب بعد العيد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية, الاثنين, أن مجلس النواب سيصوت على تعديل قانون سلم الرواتب الموظفين بعد عطلة عيد الفطر المبارك, مشيرا الى ان التعديل سيساوي بين جميع الموظفين من اصحاب الشهادات والعناوين الفنية والادارية لجميع الوزارات.وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد في تصريح ، إن “مجلس النواب قد انهى القراءتين الاولى والثانية لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين وسيتم عرضه للتصويت بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة”.واضاف رشيد، ان “التعديل الجديد للقانون سيحقق العدالة بين جميع الموظفين في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والغاء جميع الفوارق بين وزارة واخرى حيث ستكون الرواتب والمخصصات موحدة للجميع”.واوضح، أن “اقرار التعديلات سينهي ظاهرة البحث عن التوسط للانتقال من وزارة لاخرى سعيا للحصول على راتب جيد وبالتعديل الجديد ستختفي تلك الظاهرة”. 

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