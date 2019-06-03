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حزب الدعوة:اجماع على تولي الشباب قيادة الحزب
ائتلاف النصر:عبد المهدي غير أمين على المال العام ورئيس المالية البرلمانية “غير نزيه”
بالوثيقة..الطريحي يسرق 94 مليار دينار تحت عنوان “إقامة احتفالات”
بعد نهاية التهديد العسكري..علاوي:حماية إيران واجب “شرعي”!
حراك الجيل الجديد يطالب عبد المهدي بفتح ملفات فساد القيادات الكردية
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ائتلاف النصر:عبد المهدي غير أمين على المال العام ورئيس المالية البرلمانية “غير نزيه”
المالية النيابية:التصويت على تعديل قانون سلم الرواتب بعد العيد
عبد المهدي:سأواصل بدفع رواتب موظفي كردستان رغم عدم التزام حكومتهم بالاتفاق النفطي وقانون الموازنة!!
مجلس مكافحة الفساد: 80%من إيرادات الكمارك لاتدخل خزينة الدولة!
بعد الفطور..الحكيم:مشروع “المترو” حل لأزمة النقل
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إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الدبلوماسية الفاشلة..سفراء أحزاب الفساد في المقدمة
الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN