المالية النيابية:التعديل الحكومي لموازنة 2018 زيادة في إجمالي النفقات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائبة ماجدة التميمي، اليوم الأحد، أنه الاتفاق على إدراج الموازنة في جلسة اليوم لإتمام القراءة الثانية لها، فيما بينت ان الحكومة أجرت بعض التعديلات عليها.وقالت التميمي في تصريح صحفي لها اليوم: إنه “اتفقنا على إدراج الموازنة اليوم لتقرأ القراءة الثانية”، مشيرة إلى أن “القراءة الثانية لا تعني التصويت، ومعناها الاستماع للطرف الاخر للمناقشة، ولا اعلم ما سبب اعتراض الكتل الكردستانية على ذلك وعدم الاستماع والمناقشة”.وبينت أن “الحكومة ارسلت بعض التغييرات بالنسبة للايرادات والنفقات”، موضحة أن “الايرادات في الموازنة كانت 90.9 ترليون دينار، فاصبحت بعد التعديل 90.6 ترليون دينار”.وتابعت أن “التغيير الثاني هو في ارتفاع إجمالي النفقات، إذ كان 103.9 ترليون دينار فاصبح 104.1 ترليون دينار”، مضيفة أن “النفقات الاستثمارية ارتفعت من 24.4 إلى 24.6 ترليون دينار، واضيفت فقرة لمجلس الوزراء، اضافة تخصيصات 2 ترليون دينار على احتياطي الطوارئ، على ان يكون الصرف لسد النقص في حساب تعوضيات الموظفين والنفقات الاستثمارية وشبكة الحماية الاجتماعية”.واستطردت أن “فقرة المحافظات المنتجة للنفط عدلت، بانه اذا زادت الإيرادات تصرف لهم المبالغ المستحقة السابقة واللاحقة، وذلك في حال ارتفاع الايرادات، كما تمت إضافة ضريبة المبيعات 10% على السلع المباعة في المولات ومراكز التسوق وعلى مراكز التجميل والحلاقة النسائية والرجالية”.يشار إلى أن النائب الكردي احمد حمه رشيد، اكد اليوم، انه في حال تم إدراج الموازنة بجلسة اليوم، فأن الكتل الكردستانية ستتجه للمقاطعة او الاعتصام.فيما رجح، حسب رأيه أنه لم يتم إدراجها حفاظا على “سمعة العراق” في مؤتمر الكويت للإعمار، حيث ما سيجري في البرلمان سيؤثر على البلد في مؤتمر المانحين.