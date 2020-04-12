المالية النيابية:الحكومة “دايخة” في كيفية تأمين الرواتب!

المالية النيابية:الحكومة “دايخة” في كيفية تأمين الرواتب!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وضعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، مقترحات لتأمين الرواتب خلال الأشهر المقبلة.وقال مقرر اللجنة، احــمــد الــصــفــار، إن “تخفيض ٠٦١.١ مليون برميل باليوم مــن حـصـة الــعــراق الإنـتـاجـيـة مجحف جـدا، خاصة ان النفط يشكل 93 بالمئة من إيراداته”.وأشار الصفار، أن “الايـــرادات غـيـر النفطية متوقفة الان بسبب تفشي كورونا، وهو ما زاد اعـتـمـاد الــعــراق عـلـى الـنـفـط بنسبة 98 بالمئة”.واكد بقوله: “يجب على الحكومة الجديدة ان تضع في اولوياتها التفاوض مع اقليم كــردســتــان.. وبـاعـتـقـادي فــإن الإقـلـيـم مستعد للتجاوب مع الحكومة الاتحادية للمشاركة بكمية التخفيض”.واشار الصفار الى ان “الاقليم اعلن في وقــت سـابـق، اسـتـعـداده لتسليم النفط الـى الحكومة الاتـحـاديـة، لكن تم تأجيل ذلك بسبب الازمة المالية التي حالت دون امـكـانـيـة ســداد مـسـتـحـقـات الـشـركـات هناك”. واكد مقرر اللجنة، أن “امكانية تأمين رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة، من خلال ايجاد بدائل، منها اللجوء الى احتياطي البنك المركزي او الى الاقتراض الداخلي، او فـرض ضرائب استثنائية، التي تعد احـد الحلول التي تلجأ لها اغلب الـدول في اوقـات الحروب والـكـوارث والازمـات”، موضحا ان “هذه الضرائب تفرض على اصحاب الدخول المرتفعة من الشركات العملاقة والأسر الاقتصادية التي تمتلك رؤوس أمـوال كبيرة”.

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