المالية النيابية:الحكومة سترسل قانون موازنة 2024 إلى البرلمان الأسبوع المقبل

المالية النيابية:الحكومة سترسل قانون موازنة 2024 إلى البرلمان الأسبوع المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيرسل قانون الموازنة المالية لعام 2024 إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل.وقال العطواني في حديث صحفي ، إن “مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأسبوع المقبل يعرض من خلالها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2024 وسيقوم بوضع الجداول المراد تغييرها في الموازنة”، لافتاً إلى أن “القانون سيُرسَل لمجلس النواب الأسبوع المقبل”.وأضاف، أن “نصوص الموازنة يفترض أن تتضمن تثبيت محاضري 2020 وقراء المقاييس في وزارة الكهرباء”، مبيناً أن “تلك الشرائح لا تكلف الدولة أموالاً كبيرة خلال تثبيتهم”.

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