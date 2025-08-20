المالية النيابية:الحكومة غير جادة في إرسال الموازنة للبرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية الإيراني الأصل معين الكاظمي، ان الحكومة الاتحادية خالفت نصوص القانون بتأخيرها ارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، ان “رئاسة الوزراء لاتوجد لديها الجدية الحقيقية لارسال جداول موازنة العام الجاري الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها وتمريرها”.وأضاف ان “تأخير ارسال الجداول الى السلطة التشريعية من قبل الحكومة يمثل مخالفة صريحة لقانون الموازنة الذي اشترط على الحكومة ارسالها الى البرلمان في الشهر العاشر من السنة السابقة، الا ان هذا الامر لم يحدث”.وبين ان “العام الحالي مضى منه اكثر من ثمانية اشهر من دون ان ترسل الحكومة جداول الموازنة الى مجلس النواب، وهو مايعد اخلالا بالقانون وعدم التزام من قبل السلطة التنفيذية”. 

