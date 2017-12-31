المالية النيابية:الحكومة ملتزمة بتوجيهات صندوق النقد الدولي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مسعود حيدر، اليوم الاحد، أن الحكومة تريد تمرير مشروع موازنة 2018 وذلك لالتزامها باتفاقية النقد الدولي.وقال حيدر في حديث صحفي له اليوم: إن “الحكومة إلى الان لم تقم بإرسال مشروع موازنة 2018 لمجلس النواب”، متابعاً “نحن بانتظار ردها لكتاب مجلس النواب فيما يتعلق بالملاحظات”.وأضاف “اننا لدينا تصور بان الحكومة لا تريد تمرير قانون الموازنة وتحاول رمي الكرة في مجلس النواب، لكون ان عليها التزامات مالية كثيرة جدا ضمن اتفاقها مع صندوق النقد لدولي”.وأكد ان “الحكومة تحاول الخروج من تلك الالتزامات وترى ان تشريع القانون ليس من صالحها”، موضحا ان “احد اهم الشروط الاساسية لصندوق النقد هو اجراء اصلاح مالي واداري”.