المالية النيابية:الحكومة منشغلة باعداد موازنة العام المقبل

المالية النيابية:الحكومة منشغلة باعداد موازنة العام المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، ان موازنة 2021 يجب ان تصل الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليها قبل الأول من كانون الأول المقبل، لافتا الى ان الحكومة اكدت انها منشغلة باعداد موازنة العام المقبل وبالتالي يجب ان تسلمها للبرلمان في موعدها المحدد.وقال كوجر في حديث صحفي، ان “موازنة العام المقبل يجب ان تكون لدى رئيس الجمهورية من اجل المصادقة عليها قبل الأول من كانون الأول 2021 ودخولها حيز التنفيذ”.وأضاف ان “مجلس النواب وخاصة اللجنة المالية النيابية، طالبت الحكومة منذ توليها السلطة باعداد وتسليم موازنة 2020 لكنها رفضت ذلك”.وبين ان “الحكومة اعتذرت عن اعداد موازنة 2020 عند مطالبتها بذلك، بذريعة انشغالها باعداد موازنة 2021، وبالتالي فأن الحكومة يفترض ان تنتهي من ذلك وتسلم الموازنة في موعدها المحدد أي في 15 تشرين الأول المقبل”.

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