المالية النيابية:الحلبوسي ما زال محتفظ بمسودة قانون الموازنة

المالية النيابية:الحلبوسي ما زال محتفظ بمسودة قانون الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، الثلاثاء، ان الموازنة لم تصل الى لجنته حتى الان.وقال الكروي في حديث صحفي، ان “موازنة 2023 لاتزال لدى هيئة الرئاسة في مجلس النواب ولم تصل الى اللجنة المالية بشكل رسمي”.واضاف، ان “الموازنة قد تبدا حواراتها في اللجنة المالية النيابية ابتداء من الأسبوع القادم”.واشار الى ان “الموازنة فيها العديد من التعقيدات التي نأمل أن تجد حلول تفضي الى حسمها قبل التصويت عليها لكن الامر يحتاج الى اسابيع”.وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت قبل ايام وصول موازنة 2023 اليها بانتظار مناقشتها من قبل اللجنة المالية النيابية.

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