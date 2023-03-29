المالية النيابية:الحلبوسي يتفرد في مناقشة الموازنة مع فريقه المقرب

المالية النيابية:الحلبوسي يتفرد في مناقشة الموازنة مع فريقه المقرب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالانفراد بالسلطة والقرارات، فيما أكد ان الموازنة متواجدة في مكتب الحلبوسي وتناقش من قبل أعضاء مكتبه ومستشاريه قبل ارسالها اللجان المختصة.وقال الكرعاوي في حديث  صحفي، إن “عمل اللجنة المالية معطل الان وسيتم عقد مؤتمر صحفي في حال لم ترسل الموازنة من رئاسة البرلمان الى اللجنة المالية من اجل اكمال التعديلات تمهيدا لإقرارها”، مشيرا الى ان “بقاء الموازنة في مكتب رئيس مجلس النواب سيأخر من تمريرها تحت قبة البرلمان”.وتابع، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستمر بالتفرد بالسلطة والقرارات من خلال العديد من المواقف السياسية”، لافتا الى ان “الاخير الان يتولى اعداد التقارير والملاحظات الخاصة بالموازنة بشكل منفرد بعيدا عن اللجان المختصة”.وأتم عضو اللجنة المالية، حديثه: ان “الموازنة متواجدة الان في مكتب الحلبوسي وتناقش من قبل أعضاء مكتبه ومستشاريه قبل ارسالها اللجان المختصة من اجل اعداد تقارير قبولها او اعادتها الى مجلس الوزراء”.وكان النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الشمري قد ابدى استغرابه من تصرف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تأخير ارسال الموازنة واصراره على تمرير القوانين السياسية، داعيا الى الكشف عن السبب الحقيقي خلف إخفاء الموازنة”.

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