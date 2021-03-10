المالية النيابية:الخلافات حول حصة الإقليم في الموازنة مازالت مستمرة

المالية النيابية:الخلافات حول حصة الإقليم في الموازنة مازالت مستمرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- توقع عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، الاربعاء، حسم الخلاف الذي ما يزال عالقا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول المادة 11 في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021، قبيل عقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل.وقال شيروان ميرزا، في حديث صحفي، إن “الخلاف حول بنود وفقرات المادة 11 في مشروع قانون موازنة 2021 التي تخص حصة إقليم كردستان ما تزال مستمرة مع بغداد، ونأمل أن تحل قبل عقد الجلسة التي حددت في يوم الاثنين المقبل، لعرض مشروع قانون موازنة 2021”.وأضاف ميرزا، أن “الأمور معقد حتى الآن ولا يوجد انفراج للمشكلة، ولكن نأمل أن يتوصل الجانبان لاتفاق قبيل عقد الجلسة”، مؤكدا ان “مجلس النواب سيمضي بتمرير مشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية”.وبين عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن “الكتل السياسية في الوقت الحالي تحاول الوصول إلى صيغة اتفاق مع القوى السياسية الكردية من أجل تمرير مشروع القانون دون مقاطعة الكرد أو أية مشكلة أخرى قد تحدث وتعرقل جلسة التصويت”.

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