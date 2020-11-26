المالية النيابية:الدولة تمتلك 25 مصدراً ماليا ثلاثة منها كافية لتأمين الرواتب الشهرية

المالية النيابية:الدولة تمتلك 25 مصدراً ماليا ثلاثة منها كافية لتأمين الرواتب الشهرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، أن الدولة في الوقت الحالي تمتلك ما يقارب 25 مصدر إيراد مالي، لافتا إلى أن ثلاثة مصادر كافية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الأخرى.وقال حمه في حديث  صحفي ، إن “العراق يبيع النفط شهريا بحدود 3 مليار دولار، بالتالي هذه الأموال مع المصادر الأخرى كافية لتأمين ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الأخرى”.وأضاف، أن “الحكومة لديها ما يقارب 25 مصدر مالي من بينها إيرادات الضريبة والمنافذ وإيجارات عقارات الدولة”، مبينا ان “البلد بإمكانه ان يتجاوز أزمته الحالية في حال تمت إدارة تلك المصادر بالشكل الصحيح والسليم”.

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