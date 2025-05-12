المالية النيابية:السوداني غير جاد بإرسال جداول موازنة 2025 للبرلمان

المالية النيابية:السوداني غير جاد بإرسال جداول موازنة 2025 للبرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية  الإطاري معين الكاظمي، اليوم الاثنين، ان الحكومة مازالت غير جادة في ارسال جداول الموازنة الى مجلس النواب، لافتا الى ان هناك عجز في تمويل الوزارات والمحافظات مادفع الحكومة نحو اللجوء الى الامانات الضريبية لتأمين الايرادات.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “الموازنة الاتحادية تم اقرارها عام 2023 من اجل التطبيق لمدة 3 سنوات والمطلوب من الحكومة ارسال جداول تعدل الجداول السابقة، في حين ان الحكومة غير جادة بارسالها الى البرلمان”.واضاف ان “الحكومة تعمل على تمرير تمويل مصروفات المحافظات والمشاريع حسب الموجود لديها من ايرادات، وهناك عجز في اداء بعض الوزارات بسبب قلة التمويل الحالي، اذ على الحكومة ان تعالج هذا الامر”.وبين ان “احدى المعالجات الحكومية لقلة الايرادات المالية، هو اللجوء الى الامانات الضريبية الموجودة لدى هيئة الضرائب من اجل سد العجز المالي الذي تعانيه الحكومة ووزاراتها الاتحادية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *