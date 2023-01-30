المالية النيابية:السوداني يرفض تخفيض سعر صرف الدولار

المالية النيابية:السوداني يرفض تخفيض سعر صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، وجود نية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخفض سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2023 اقل من السعر المثبت بـ(1450).وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث صحفي، إن “الأنباء التي تتحدث عن وجود نية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لخفض سعر صرف الدولار في قانون موازنة سنة 2023 بـ(1350) غير صحيحة اطلاقا، وهذه الانباء مجرد شائعات”.وبين الكاظمي ان “سعر الصرف ضمن قانون موازنة سنة 2023، هو (1450) ولا توجد أي نية حكومية لخفض هذا السعر، خصوصاً ان تخفيض هذا السعر في الموازنة ربما يفاقم الازمة في الوقت الحالي ولا يحلها”.وكان النائب فراس المسلماوي كشف، اليوم الاثنين، أن لدى الحكومة العراقية ومجلس النواب توجه لاعتماد سعر صرف الدولار عند 1460 ديناراً في موازنة العام الحالي.

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