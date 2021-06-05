المالية النيابية:الشروع بإعداد موازنة 2022 مثير للسخرية

المالية النيابية:الشروع بإعداد موازنة 2022 مثير للسخرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، السبت، الحديث عن شروع الحكومة باعداد الموازنة بالمثير للاستغراب، مبينا ان الحكومة لم تطبق لغاية الان من تطبيق موازنة 2021 ولا توجد أي حسابات ختامية.وقال الصفار في تصريح صحفي، ان “اعداد أي خطة اقتصادية يعتمد بالاساس على موازنات سابقة والحسابات الختامية لها بحسب قانون الادارية المالية وهذا غير ممكن لغاية الان”.واضاف ان “الحكومة ورغم انتهاء النصف السنة لغاية الان لم تطبق الموازنة التي اقرت من البرلمان قبل عدة اشهر ما يشير الى الخلل الاداري الواضح في اداء الحكومة”.واوضح الصفار ان “الموازنة في العام المقبل ستكون مشابهة لما جرى ارسالها في العام الجاري وسيتم تعديلها والكعن في فقراتها كما فعلت الحكومة لتاخير تنفيذها”. 

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