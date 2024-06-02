المالية النيابية:الصلاحيات والتوجيهات لا تسمح لنا بإجراء تعديلات على موازنة 2024

المالية النيابية:الصلاحيات والتوجيهات لا تسمح لنا بإجراء تعديلات على موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان النائب احمد مظهر الجبوري، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، عن اجتماع نهائي مرتقب للجنة لحسم جداول موازنة 2024، قبل عرضها للتصويت داخل المجلس.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن” الصلاحيات والتوجهات  لاتسمح لنا بإجراء تعديلات بجداول الموازنة، وهذا قد يبدد حلم الكثير ممن ينتظر اجراء تعديلات عليها من تعيينات او حقوق محافظات وغيرها، وقد يصعب تغيير حرف واحد في الجداول.وأضاف، إن” اللجنة ستفتح اليوم الجداول وستناقش امكانية اجراء تعديلات عليها او تمريرها وفق النصوص التي وصلت الى البرلمان من الحكومة، مبينا ام اجتماع اليوم سيحسم ما إذا كانت الجداول ستمرر بجلسة يوم غد ام ترحل الى مابعد عيد الأضحى.وبين الجبوري، إن” توجهات أعضاء اللجنة مع الحقوق الخاصة بالمواطنين لكن ننتظر اجتماع اليوم لبحث امكانية التعديل عليها وفق المتطلبات الضرورية.

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