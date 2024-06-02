آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
تحالف العزم:الإطار الشيعي وراء عرقلة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
خبير اقتصادي:العراق لم يسدد ديون صندوق النقد الدولي
تحالف العزم يطالب الحكومة بالاعتماد على أصول تعداد (1975و1977) في التعداد السكاني المقرر
ائتلاف المالكي:إنهاء عمل بعثة (يونامي) ليس إنجازاً حكوميا والسوداني غير صادق بإخراج القوات الأمريكية من العراق
نائب إطاري:السوداني منح الإقليم تخصيصات أكثر من المحافظات الباقية من أجل بقائه في الكرسي
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
خبير اقتصادي:العراق لم يسدد ديون صندوق النقد الدولي
تحالف العزم يطالب الحكومة بالاعتماد على أصول تعداد (1975و1977) في التعداد السكاني المقرر
نائب إطاري:السوداني منح الإقليم تخصيصات أكثر من المحافظات الباقية من أجل بقائه في الكرسي
المالية النيابية:الصلاحيات والتوجيهات لا تسمح لنا بإجراء تعديلات على موازنة 2024
اليوم..أسعار صرف الدولار=146000ديناراً
-
- رياضية
- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
المالية النيابية:الصلاحيات والتوجيهات لا تسمح لنا بإجراء تعديلات على موازنة 2024
وكلاء إيران للبارزاني:من قال أن أربيل مركزا ًللموساد؟؟
الأمن النيابية:شركة “بزنس انتل”لحماية المطار التي جاءت بها العصائب لاتحمي حتى حقل دجاج
السوداني لخامئني:أنا خادم إيران ولمشروعها الثوري
رشيد:إيران ” حبيبتي” ليس لها “نفوذ”في العراق والحشد الشعبي” عراقي وليس إيراني”!!!
-
- اذاعة INN