المالية النيابية:العراق خسر 147 مليون دولار في يوم واحد بسبب نافذة العلاق الفاسدة

المالية النيابية:العراق خسر 147 مليون دولار في يوم واحد بسبب نافذة العلاق الفاسدة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، الاثنين، عن فقدان العراق يوميا 147 مليون دولار من العملة الصعبة.وقال الدراجي في تغريدة له عبر “تويتر”: إنه “في يوم واحد نافذة بيع العملة تبيع 207 مليون دولار، ومعدل مبيعات النفط اليومية هو 60 مليون دولار بحسب سعر 40 دولار بعد خصم الجودة ستة دولار يضاف اليها قيمة الانتاج تسعة دولارات ومعدل تصدير 2،4 مليون برميل يوميا”.وأردف: “اذا الفرق بين الدولار الداخل الى البلد والخارج منه للاستيراد، هو 147 مليون دولار في يوم واحد”، لافتا الى انه “اذا استمر هذا الوضع معناه 53 مليار دولار بالسنة”.

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