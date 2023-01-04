المالية النيابية:العراق سيبقى دولة فاشلة دون تنويع اقتصاده

المالية النيابية:العراق سيبقى دولة فاشلة دون تنويع اقتصاده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكدت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، قدرة العراق على تصدير منتجاته الزراعة إلى أوروبا عبر تركيا، مشيرا الى ان الاهتمام بالقطاع الزراعي يمكن أن يكون مصدراً مهماً لتنويع الاقتصاد. وقال عضو اللجنة ريبوار رحمن في حديث صحفي، إن “من أهم التحديات والمهام التي تقف أمام السلطة التنفيذية؛ السعي وراء تنوع مصادر الدخل”، مبيناً أن “الدولة التي تعتمد على مصدر دخل واحد تعد من الدول الفاشلة من الناحية الاقتصادية، لذا على السلطة التنفيذية الالتفات لتعظيم الموارد عن طريق إيرادات المنافذ الحدودية والجمارك وتنظيم عملية الضرائب، ليكون هناك دخل متنوع قادر على مواجهة أية تحديات اقتصادية إذا ما انخفضت إيرادات النفط”.وأشار رحمن إلى أن “العراق يعد من الدول المهيأة لتعظيم مواردها، خاصة في ما يتعلق بامتلاكه الأماكن المقدسة والأثرية والتي يمكن للحكومة من خلالها تقديم الخدمات وتنميتها لتكون مصدراً مهماً لتنويع الموارد الاقتصادية”. وأوضح ان “الاهتمام بالقطاع الزراعي سواء في المناطق الوسطى أو الجنوبية وحتى في إقليم كردستان، يمكن أن يكون مصدراً مهماً لتنويع الاقتصاد، خصوصاً أن العراق يستطيع أن يصدِّر منتجاته الزراعية من الفاكهة والخضروات إلى الدول الأوروبية عبر تركيا، وذلك عبر الاهتمام بالطرق وتسهيل نقل المحاصيل للفلاحين”.

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