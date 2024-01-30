المالية النيابية:العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية لن تتوقف جراء عمليات التهريب وغسيل الأموال

المالية النيابية:العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية لن تتوقف جراء عمليات التهريب وغسيل الأموال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، على استمرار فرض عقوبات أمريكية على المصارف في العراق، فيما أشارت إلى ان هذه العقوبات لن يكون لها تأثير كبير على أسعار صرف الدولار.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، ان “فرض عقوبات أمريكية على المصارف في العراق ممكن ان يستمر خلال الفترة المقبلة، فلا يوجد ما يؤكد ان هذه الإجراءات ستتوقف في ظل وجود عمليات تهريب وغسيل للأموال”.وبين كوجر ان “تذبذب أسعار صرف الدولار في السوق المحلي يتأثر باي حدث اقتصادي او امني، ولهذا نرى الأسعار غير ثابتة وهي متغيرة من طبيعة المتغيرات، ولا نعتقد ان فرض العقوبات على مصارف محددة في العراق سيكون له تأثيرات كبيرة على أسعار صرف الدولار، والتأثيرات ربما تكون آنية”.

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