المالية النيابية:الفساد في ظل حكومة الكاظمي لايوصف

المالية النيابية:الفساد في ظل حكومة الكاظمي لايوصف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الجدل بشأن عرض قانون الموازنة او اقراره.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في حديث  صحفي، إن “الحكومة لا تستطيع تقديم قانون الموازنة وفقا للمادة القانونية ٦٢ والتي تعطي تقديم الموازنة صلاحية حصرية للحكومة الرسمية وليس لتصريف الأعمال”.واضاف ان “استمرار الصرف سيكون  ١/١٢ حتى تشكيل الحكومة”، مبيناً أنه “لا يمكن السيطرة على أرباح عائدات النفط من استغلالها في شبهات الفساد”.واشار الى ان “الفساد نخر مؤسسات الدولة ووصل الى مستوى عالي”.

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