المالية النيابية:القروض الداخلية والخارجية ستؤخر إقرار موازنة 2021

المالية النيابية:القروض الداخلية والخارجية ستؤخر إقرار موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجحت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، تأخر اقرار موازنة عام 2021 في حال وصولها الى البرلمان عازية ذلك الى كثرة القروض التي وضعتها الحكومة فيها.وقال عضو الجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، ان “مسودة الموازنة التي تعمل الحكومة على اعدادها لعام 2021 تحتوي على قروض عديدة داخلية وخارجية”.واضاف ان “تلك القروض ستؤخر اقرار الموازنة في حال وصولها ون البرلمان سيعيد النظر بجميع تلك القروض التي فرضتها الحكومة بموازنة 2021”.واوضح كوجر ان “الحكومة تؤخر ارسال الموازنة لتحصر مجلس النواب بوقت ضيق يضطر الى تمريرها بشكل عاجل من دون تعديلات”، داعيا الحكومة الى “عدم اتباع السياسة ذاتها التي كررتها بموضوع القرض الثاني وارسالها بشكل عاجل للمجلس”.

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