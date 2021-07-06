المالية النيابية:الكاظمي تتلاعب به الأحزاب مثل الكرة وورقته البيضاء” قشمريات”

المالية النيابية:الكاظمي تتلاعب به الأحزاب مثل الكرة وورقته البيضاء” قشمريات”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء، أن تطبيق الورقة البيضاء التي اعلنتها حكومة مصطفى الكاظمي، “شبه مستحيل” في ظل سيطرة الأحزاب السياسية على موارد الدولة، حسب تعبيره.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “الورقة البيضاء التي اعلنتها الحكومة في وقت سابق كانت تعتمد على الجانب النظري أكثر من التطبيقي، والدليل أن قانون موازنة 2021 الذي جاء من الحكومة قبل تمريره داخل البرلمان خلت كل فقراته من بنود الورقة“.وأضاف أن “الحكومة تتحدث اليوم عن نسب الإنجاز الخاصة بتطبيق الورقة البيضاء وفي واقع الحال هي عبارة عن نسب مبالغ فيها”، مؤكداً أن “تطبيق الورقة البيضاء شبه مستحيل بسبب سيطرة وتسلط بعض الأحزاب السياسية على موارد الدولة“.وأوضح أن “عدم خروج الحكومة من سطوة تلك الأحزاب، لن يشهد البلاد انتعاش اقتصادي لن يتحقق أعمار البلاد عبر المجتمع الدولي لان تلك الأحزاب تسيطر على كل شيء وتعمل وفق أجندة خارجية تساعدها في بعض الأحيان حتى بالوقوف ضد تطوير المنتج المحلي”.

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