المالية النيابية:المسؤولين في الإقليم متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد حول الموازنة

المالية النيابية:المسؤولين في الإقليم متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد حول الموازنة
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب عضو اللجنة المالية النيابية، محمد إبراهيم، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، عن أمله بتوصل الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق ضمن الأطر الدستورية والقانونية، في وقت يستضيف فيه رئيس الجمهورية اجتماعاً بين اللجنة المالية ووفد من كردستان.وقال إبراهيم في حديث صحفي، إن “المسؤولين في كردستان متخوفون من عدم التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتمرير مشروع قانون موازنة 2021 بالأغلبية دون مشاركة القوى الكردستانية”. وأضاف أن “المالية النيابية تأمل أن يتوصل الجانبين الى اتفاق دون الذهاب إلى تمرير الموازنة بالأغلبية”، لافتا إلى أن “الاتفاق بين بغداد وأربيل يجب أن يكون ضمن الأطر الدستورية والقانونية”. وبين أن “الطرفين في حال توصلا الى اتفاق سنعمل على تضمينه في مشروع قانون الموازنة ونطرحه داخل البرلمان للتصويت على المشروع”.وبدوره، قال مصدر مطلع، إن رئيس الجمهورية سيستضيف اجتماعاً بين اللجنة المالية النيابية، ووفد كردستان، لحسم حصة الإقليم بالموازنة.وأشار الى أن الاجتماع سيضم رؤساء كتل كردستانية في البرلمان الاتحادي.وأعلنت المالية النيابية انتهاء أعمالها الخاصة بالموازنة، بعد 46 اجتماعاً تمكنت خلالها من إجراء بعض التعديلات على الموازنة، وخفض مبلغها الكلي بنحو 40 تريليون دينار.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *