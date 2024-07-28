المالية النيابية:المندلاوي يرفض تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التلاعب بالموازنة

المالية النيابية:المندلاوي يرفض تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التلاعب بالموازنة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، اليوم الأحد، استغرابه من اعتراض رئاسة البرلمان على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التغييرات التي طرأت على الموازنة. وقال الكاظمي في حديث صحفي ، أن “تشكيل لجنة تحقيقية هي صلاحية اللجنة المالية، معربا عن أسفه من اعتراض رئاسة البرلمان على تشكيل اللجنة التي لا تحتاج الى موافقة”.وأضاف أن ” اللجنة المالية بصدد الاستفسار عن سبب الاختلاف في جداول الموازنة بين النسخة البرلمانية والنسخة الحكومية،  مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بالكشف عن التلاعب في الأرقام “.وكانت  الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت كتاباً إلى مجلس النواب للاستفهام بشأن التلاعب الحاصل في جداول الموازنة ، حيث ورد في الكتاب “انه بعد تدقيق الجداول المطبوعة ورقيا المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافا لنص القرار النيابي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *