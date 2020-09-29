المالية النيابية:النظام السياسي سينهار بسبب الوضع الاقتصادي

المالية النيابية:النظام السياسي سينهار بسبب الوضع الاقتصادي
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية، محمد صاحب الدراجي، الثلاثاء، (29 أيلول، 2020)، إن النظام السياسي سينهار بسبب الوضع الاقتصادي الحالي للبلد.وذكر الدراجي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، أن “المتحكمين بالوضع في العراق منشغلون بالعلاقة مع امريكا و تفصيل قانون الانتخابات على مقاسهم”.واضاف :”اسمعوا صوتي: إن انهيار النظام السياسي وما تبقى من الدولة، سيكون بسبب انهيار الوضع الاقتصادي والمالي، بهذا الاداء الاقتصادي الحالي”.وتابع الدراجي أن “البلد ذاهب الى الفوضى”.وكان عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب علي اللامي، حذر السبت (15 آب 2020)، من انهيار اقتصاد البلاد بسبب الاقتراض المالي الخارجي، فيما أكد أن الحكومات عندما تلجأ إلى الاقتراض الخارجي فإنها ترتكب جريمة بحق الشعب، على حد قوله.وقال اللامي في حديث صحفي، إن “لجوء الحكومات المتعاقبة الى القروض المالية الخارجية جريمة بحق الشعب والبلاد، نظرا لسلبياتها الكثيرة”، مشيراً إلى أن “5 مليارات دولار دفعت كفوائد قروض في موازنة 2019”.وأضاف، أن “الحكومة الحالية ارتكبت نفس الخطأ ولجأت الى القروض المالية، التي ليس بها أي جدوى اقتصادية، واذا ما استمر الحال عما عليها سيؤدي الى انهيار اقتصاد البلاد”.وأشار إلى أن “القروض تكبلنا بفوائد مالية تتراكم سنة بعد اخرى، على الرغم من أن الحلول البديلة موجودة، من خلال تعظيم الموارد المالية المتوفرة في العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *