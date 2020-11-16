المالية النيابية:الوضع المالي للبلاد لا يتحمل المزيد من الاقتراض

المالية النيابية:الوضع المالي للبلاد لا يتحمل المزيد من الاقتراض
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية، شيروان ميرزا، اليوم الاثنين، أن الوضع المالي للبلاد لا يتحمل المزيد من الاقتراض سواء كان الخارجي أو الداخلي، فيما رجح وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.وقال ميرزا في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية تنتظر وصول مشروع قانون موازنة 2021 التي من المتوقع أن تصل إلى البرلمان الأسبوع المقبل حسب الوعود الحكومية”.وأضاف، أن “اللجنة المالية ستعمل حال وصول المشروع إليها على إعداد دراسة مفصلة عن بنود الموازنة، ومعالجة الثغرات التي فيها إن وجدت ومعرفة قيمة العجز المالي فيها”.وبيّن، أن “العجز مهما بلغ، فعلى الحكومة أن تدرك صعوبة اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى”، داعياً الحكومة إلى “إيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال الفترة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب”.

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