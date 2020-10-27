المالية النيابية:بإمكان الولايات المتحدة مساعدة العراق مالياً

المالية النيابية:بإمكان الولايات المتحدة مساعدة العراق مالياً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، ان الدول العظمى تعاني اليوم من ازمات اقتصادية كبيرة ومنها الولايات المتحدة الامريكية بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن بامكان واشنطن مساعدة العراق بالحصول على الدعم المالي من البنوك الدولية. وقال كوجر في حديث صحفي، ان “واشنطن لم تلتزم الصمت ازاء ازمة العراق المالية لان الحكومة العراقية لم تطلب منها ذلك، بالاضافة الى ان وضعها الاقتصادي في الوقت الحالي يعاني من الكثير من المشاكل بسبب تفشي فيروس كورونا”. واضاف ان “الولايات المتحدة الامريكية بامكانها ان تساعد العراق من خلال توصية المؤسسات المالية الدولية بدعم الحكومة العراقي بالقروض سواء من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”. واكد انه “واشنطن حتى وان كانت حليفة للعراق لكن لا يمكنها ان تمنحنا الاموال على شكل هبات، والوضع الاقتصادي المتدهور الذي يشهده البلاد الغارق بالديون لا يتحمل اخذ المزيد من القروض”، لافتا الى ان “واشنطن بامكانها مساعدة العراق ايضا عبر ادخال شركاتها او الشركات الاجنبية الاستثمارية الاخرى للبلاد”.

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