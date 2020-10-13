المالية النيابية:تأمين الرواتب إلا من خلال تمرير قانون الاقتراض

المالية النيابية:تأمين الرواتب إلا من خلال تمرير قانون الاقتراض
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، وجود موعد مرتقب لعقد لقاء مع وزارة المالية، لمناقشة الورقة الإصلاحية، فيما بيّن، أن تأمين الرواتب والاحتياجات الضرورية في الوقت الحالي لا يتم إلا من خلال تمرير قانون الاقتراض.وقال الصفار في حديث صحفي، إن “الحل الوحيد لتأمين الرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والاحتياجات الضرورية الأخرى المتمثلة بمصاريف الطاقة والبطاقة التموينية والعلاج، هو تمرير قانون الاقتراض، وإقرار قانون العجز المالي”.وبيّن، أن “تمرير هذا القانون سيكون بشروط يجب أن تلتزم بها الحكومة، تتمثل بتقديم الورقة الإصلاحية، وعدم الاعتماد على الاقتراض بشكل متواصل”، مبينا أن “هناك لقاء قريباً سيجمع لجنته مع وزارة المالية، لمناقشة الورقة الإصلاحية”.وأوضح، أن “الاعتماد على الاقتراض شهريا لسد احتياجات الدولة وتأمين الرواتب غير صحيح، وسيشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي ومستقبل الأجيال”.

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