المالية النيابية:تاخير موازنة 2021 بسبب رفض حكومة مسرور تسليم النفط إلى شركة “سومو”

المالية النيابية:تاخير موازنة 2021 بسبب رفض حكومة مسرور تسليم النفط إلى شركة “سومو”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد عضو اللجنة المالية في البرلمان، جمال كوجر الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، سبباً رئيسياً في غياب مشروع قانون موازنة 2021، عن جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، فيما أشار إلى أنه هناك خلافاً جديداً بين بغداد وأربيل.وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “أسباب عدم مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في جلسة مجلس الوزراء هي الخلافات القائمة بين الحكومة الاتحادية والوفد الكردي”، مؤكدا “أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق يقضي بتنظيم عملية تصدير وبيع النفط”.وأضاف، أن “إقليم كردستان رد على طلب الحكومة عبر وفده التفاوضي المتواجد في بغداد بان نفطه ليس له وحده، بل لديه شركات نفطية، وبالتالي كيف له تسديد مستحقات هذه الشركات في حال تسليم كل النفط إلى شركة سومو؟”.وأشار كوجر، إلى أن “اربيل اقترحت على بغداد دفع أقيام النفط (مبالغ بيع النفط) بدلا من تسليمه إلى شركة سومو الوطنية للتصرف به”، لافتا إلى أن “هذه الخلافات أخرت مناقشة الموازنة”.وأوضح أن “المفاوضات بين الفريقين بشأن قانون الموازنة قد تعثرت وأصبحت معقدة، بعد اشتراط بغداد على أربيل بتسليمها (460) ألف برميل نفط يوميا، مقابل تسديدها حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021”.وتتركز المفاوضات التي يجريها الوفد الكردستاني مع المسؤولين الحكوميين في العاصمة بغداد على قانون تمويل العجز الذي شرعه مجلس النواب الشهر الماضي، وعلى مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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