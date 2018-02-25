المالية النيابية:تثبيت نسبة 14% حصة كردستان في موازنة 2018

المالية النيابية:تثبيت نسبة 14% حصة كردستان في موازنة 2018
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مقرر اللجنة المالية أحمد حاجي رشيد، الأحد، عن زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية الى 14%، لافتا إلى ان الحكومة ثبتت هذه النسبة في الموازنة.‌وقال رشيد في بيان، إن “النواب الكرد في اللجنة المالية قدموا مطالب الكتل الكردستانية الى مجلس النواب”، مستدركا بالقول “قد اثبتنا للنواب بان نسبة 12.67% ليس لها اي اساس قانوني وان وزارة التخطيط الاتحادية تشير الى ان نسبة اقليم كردستان هي 14%، وبعد ذلك تولد انطباع لدى النواب بان هذا الامر هو الاصح”.وأضاف، أن “النواب طالبوا برفع نسبة الاقليم الى 14% وتثبيت هذه النسبة”، لافتا إلى أنه “حسب المعلومات التي حصلت عليها من مصادر موثوقة بان هذه النسبة قد تم تثبيتها في الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية”.وأشار مقرر اللجنة، إلى أن “اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب اكدوا احقية الكرد بنسبة 14% من الموازنة”، مؤكداً “وجود قناعة كبيرة لدى النواب حول تثبيت هذه النسبة في الموازنة”.وأعلن في وقت سابق عن تثبيت حصة الإقليم من الموازنة بنسبة 12.67%، وعلى اثرها هددت الكتل الكردية بمقاطعة جلسات البرلمان في حال إدراج الموازنة لغرض التصويت. كما اتم البرلمان القراءتين الأولى والثانية لمشروع القانون.

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