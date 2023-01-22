المالية النيابية:تجار المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار

المالية النيابية:تجار المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد وراء ارتفاع أسعار صرف الدولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن تفاصيل جديدة بشأن ارتفاع أسعار الدولار، مبينة ان تهرب التجار العاملين في المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد من شراء الدولار عبر الفواتير الرسمية رفع الأسعار بشكل غير مسبوق.وقال عضو اللجنة ماجد شنكالي في حديث صحفي، ان “تجار  أحزاب الحشد الشعبي يتهربون من شراء العملة من خلال الجهات الرسمية لتلافي الضريبة “.وأضاف ان “التهرب الجمركي وشراء الدولار عبر مكاتب الصيرفة حول الدولار نحو الصعود بشكل غير مسبوق وعلى الحكومة العمل على إنهاء تلك الظاهرة بشكل عاجل من أجل استيعاب الصعود فضلا عن إنهاء الإفلات الضريبي”. وأشار شنكالي  إلى  يجب وضع حد لتجار المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد الشعبي التي دمرت العراق ماليا واقتصاديا لخدمة المشروع الإيراني.

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