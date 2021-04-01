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- شبكة اخبار العراق
- سياسية
نائب:وفداً برلمانياً سيزور أذربيجان للتوقيع على 15 مذكرة تفاهم
المالية النيابية:تخفيض مبلغ الإنفاق من 164 إلى 129 تريليوناً في قانون الموازنة
مفوضية الانتخابات تعلن عن موعد تسجيل الاعتراضات على سجل الناخبين
نائب كردي:الإقليم سيلتزم بشكل كامل ببنود قانون الموازنة
وزير الداخلية السعودي:التعاون الأمني بين العراق والسعودية يشهد تطورًا مستمرًّا
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- عربية ودولية
الخارجية الأمريكية تؤكد على أن الضفة الغربية أرضا محتلة من قبل إسرائيل
بايدن لإيران: أرجوكم الإيقاف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات
بَعْدَ اللَّتيّا والَّتي ..الصحة العالمية:مصدر فيروس كورونا “حيوان”
إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تقارير أمريكية:بايدن سيرفع الضرائب على الشركات والأغنياء لتطوير البنى التحتية في البلاد
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:وفداً برلمانياً سيزور أذربيجان للتوقيع على 15 مذكرة تفاهم
المالية النيابية:تخفيض مبلغ الإنفاق من 164 إلى 129 تريليوناً في قانون الموازنة
نائب:العراق مطالب بتسديد الديون لغاية سنة 2048 نتيجة قروض الموازنة
البيان العراقي السعودي المشترك:تعميق أوجه التعاون والتنسيق في كافة المجالات
بالأسماء ..الكتل التي صوتت على قانون الموازنة
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- رياضية
اليوم..إنطلاق مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم
الرياضة النيابية تؤكد على قدرة العراق باستضافة خليجي 25
بنيان:قرار استضافة بطولة الخليج سيكون بيد رؤساء الاتحادات الخليجية
اليوم.. المنتخب العراقي أمام نظيره الأوزبكستاني
الأول من شهر نيسان المقبل موعداً لافتتاح الجولة الـ 26 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز
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- تحقيقات
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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- متابعات خاصة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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