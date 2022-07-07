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المالية النيابية:تعديل سلم رواتب الموظفين من صلاحيات الحكومة الجديدة
الأمم المتحدة تشجع استراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق
حزب الجيل الجديد:الفساد في حكومة البارزاني لايوصف
حركة امتداد تعلن عدم مشاركتها بكتابة برنامج الحكومة التوافقية المقبلة
حزب بارزاني:نريد من الإطار ” أحترام خصوصية”حزبنا
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المالية النيابية:تعديل سلم رواتب الموظفين من صلاحيات الحكومة الجديدة
الأمم المتحدة تشجع استراتيجيات قطاع الدواجن والطماطم للتنمية المستدامة في العراق
المالية النيابية: لا موازنة في هذا العام !
نائب:مصارف الأحزاب تستنزف العملة الصعبة وتهريبها إلى الخارج بفواتير مزورة
الإطار التنسيقي:من أولويات حكومتنا القادمة “معالجة سعر صرف الدولار”
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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