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المالية النيابية:البنك المركزي العراقي فاشل وفاسد وسبب ضعف الدينار العراقي
نائب سابق:أموال العراق انعشت اقتصاد عدة دول والاستثمار فيه فساد كبير
نائب يدعو الحكومة إلى وقفة جادة إزاء الاحتلال التركي لشمال العراق
المالية النيابية:تعديل قانون الملاك سيعطي الحرية للوزارات في إطلاق توصيفات وظيفية جديدة
وزير التجارة يدعو تركيا إلى فتح مراكز تجارية في العراق
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لقاء بايدن نتانياهو محاولة لمعالجة بعض الثغرات في وقف إطلاق النار في غزة
السيسي:الواقع الإقليمي والدولي الراهن يفرض على مصر تحديات جديدة وأوضاعا مركبة
(128824) بين شهيداً وجريح في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
أوستن:من حق إسرائيل ضرب اليمن
محكمة العدل الدولية:احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية انتهاكا للقانون الدولي
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- اقتصادية
المالية النيابية:البنك المركزي العراقي فاشل وفاسد وسبب ضعف الدينار العراقي
نائب سابق:أموال العراق انعشت اقتصاد عدة دول والاستثمار فيه فساد كبير
وزير التجارة يدعو تركيا إلى فتح مراكز تجارية في العراق
المياه النيابية:حكومة السوداني واهنة تجاه معالجة ملف المياه مع إيران وتركيا
نائب كردي سابق:حكومة البارزاني تمارس الضغط على الموظفين لجعل رواتبهم في مصارف العائلة
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- رياضية
المنتخب الأولمبي العراقي يتصدر مجموعته مناصفة مع المغرب
المنتخب الأولمبي لكرة القدم يعلن استعداده لمواجهة نظيره الكرواتي
السوداني يوجه بمتابعة احتياجات بعثة العراق بأولمبياد باريس ودعم المنتخب الوطني
الاتحاد العراقي لكرة السلة يتعاقد مع لاعبتين محترفتين
إلغاء البطولة العربية للأندية المقترح إقامتها في العراق
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- تحقيقات
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
رايتس ووتش:الإعدامات الجماعية في ظل حكومة السوداني الإطارية جرائم إنسانية
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(100) مليار دولار صرفت على وزارة الكهرباء والعراق مازال يشحذ الكهرباء من الخارج
السوداني يمنح نفط العراق إلى لبنان مجاناً بأمر إيران و مقياتي سيزور بغداد لشكره!
القانونية النيابية:منح الجواز الدبلوماسي لحامله ولأسرته “مدى الحياة”سابقة خطيرة
محافظ ميسان:ارتباطنا العقائدي والسياسي مع إيران يحتم علينا دعم اقتصادها
صورة من النفاق
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