المالية النيابية:تفاهم سياسي لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان

المالية النيابية:تفاهم سياسي لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، اليوم الاربعاء ، عن وجود تفاهم لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان لإقرار جداول موازنة 2024. وقالت الدليمي في حديث صحفي ، ان ” الوضع الراهن يتطلب تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب وتأجيل عطلته لمدة شهر لحين اقرار جداول موازنة 2024 “. واضافت ان” اللجنة المالية النيابية مستعدة لاستقبال جداول الموازنة والعمل عليها حال وصولها الى مجلس النواب”.وتابعت، ان “الفصل التشريعي الحالي يحتاج الى التمديد لإتمام العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة ومن ضمنها جداول قانون الموازنة للسنة المالية 2024 “.

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